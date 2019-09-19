Хюлькенберг признался, что будущее в Формуле-1 теперь не в его руках

Гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг признался, что в настоящий момент не может гарантировать, что останется в чемпионате на сезон-2020. При этом перед летней паузой немец заверял, что его будущее в Ф-1 зависит от него самого.
«Всё в Формуле-1 меняется. В тот момент всё выглядело так, но во время летней паузы ситуация по какой-то причине изменилась. Теперь всё несколько не в моих руках. Существуют решения, на которые я не могу полностью повлиять. Но я всё ещё здесь, ещё есть надежда, есть варианты.
«Уильямс»? Мы видели, как разные команды в прошлом оказывались в непростом положении и со временем восстанавливались. Очень трудно предсказать конкурентоспособность команды. Но, как я уже сказал несколько недель назад, это должна быть хорошая сделка. Хорошее место, дающее хорошие перспективы. Я не хочу просто оставаться в Формуле-1 во что бы то ни стало. Это не мой стиль. Я ищу не этого. После 10 лет в Формуле-1 я здесь не для этого», — приводит слова Хюлькенберга GPToday.
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