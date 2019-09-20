Спонсоры Кубицы продолжат поддержку пилота и останутся в Формуле-1

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen, являющаяся спонсором пилота Формулы-1 Роберта Кубицы, объявила, что невзирая на уход спортсмена из «Уильямса» по окончании сезона, продолжит его поддержку, об этом говорится в пресс-релизе организации. Таким образом, бренд Orlen намерен продолжить своё присутствие в Формуле-1 и заниматься дальнейшим продвижением бренда.
О прекращении работы Кубицы с «Уильямсом» по окончании сезона стало известно 19 сентября. Вероятнее всего, в Гроуве его заменит Николас Латифи. Что касается дальнейших карьерных перспектив поляка, он рассмотрит варианты вне Формулы-1. Также ранее сообщалось, что в 2020 году он может стать резервным пилотом «Рейсинг Пойнт».
В нынешнем сезоне на счету Кубицы одно набранное очко.
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