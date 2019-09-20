Квят высказался против идеи реверсивной стартовой решётки

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят высказался против внедрения в Формулу-1 реверсивной стартовой решётки. Вероятнее всего, подобный эксперимент будет практиковаться на нескольких этапах уже в следующем сезоне. Эта идея, по мнению её сторонников, должна повысить конкурентоспособность в чемпионате.

«Мы должны стать более конкурентоспособными, чтобы сократить отставание. Нам не нужно создавать всякие спринтерские гонки или что-то там ещё. Идея с реверсивной стартовой решёткой звучит для меня неестественно. Это звучит так, словно мы не исправляем реальную проблему, а просто накладываем пластырь. Такова моя первая реакция.

Но я думаю, что всё будет как и с «гало». Люди будут жаловаться, а потом мы будем это использовать. И всё же это не в традициях спорта, это не классика спорта.

На данный момент три топ-команды хороши на разных типах трасс. Одна быстра на прямых, другая в поворотах и так далее. Это интересная борьба, и уже хотя бы поэтому нам не нужна реверсивная решётка. Если же соперничать с топ-командами смогут ещё пять-шесть команд или хотя бы «Рено» и «Макларен», это будет ещё интереснее. Тогда у нас будет конкуренция, подобная той, что мы видим в MotoGp. Это будет здорово. Борьба до последнего круга, до последнего поворота. Думаю, к этому и должна стремиться Формула-1», — приводит слова Квята Motorsport.