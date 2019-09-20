Квят: доволен сегодняшним днём, мы сумели выполнить программу

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при Сингапура Формулы-1.



«У нас была плавная пятница, мы сумели выполнить нашу программу, которую запланировали на обе сессии. И мы знаем, что ещё нужно несколько поработать, чтобы улучшить баланс машины перед субботой. Я доволен сегодняшним днём и уверен, что завтра мы изучим ещё больше в попытке ещё оптимизировать работу машины. Думаю, ещё можно отыграть время, и мы сделаем всё, что в наших силах», — приводит слова российского гонщика пресс-служба «Торо Россо».