Боттас сомневается, что после аварии машину успели подготовить на 100%

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Сингапура, отметив, что после аварии в первой тренировке машина уже не была готова на все 100%.

«Тяжёлый день. Инцидент в первой практике завершил мою сессию раньше времени. Я потерял заднюю часть болида в одном из поворотов, и это цена за выступления на трассах без зон безопасности.

Не знаю, что происходило в ходе второй сессии. Мне постоянно не хватало темпа, на любом типе резины. Не уверен, что с машиной всё было в порядке, нужно всё изучить. Я не мог ехать быстрее. Единственное, что чувствовал, — трение в системе управления. Я по-настоящему испытывал проблемы с болидом. Сомневаюсь, что он был готов на 100%", — приводит слова финна Motorsport.