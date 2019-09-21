Вассёр дал понять, что в «Альфа Ромео» намерены сохранить Джовинацци

Недавнее решение команды «Хаас» продлить сотрудничество с Роменом Грожаном поставило под вопрос продолжение карьеры в Формуле-1 Нико Хюлькенбергом. Единственным реальным вариантом для него остаётся соглашение с «Альфа Ромео», где ещё не подтверждён контракт с Антонио Джовинацци.
Однако руководитель этой команды Фредерик Вассёр дал понять, что в Хинвиле намерены продолжить работу с итальянским гонщиком.
«Мы сфокусированы на Антонио. У него был сход в Спа, но он хорошо восстановился к этапу в Монце. Мы хотим помогать ему развиваться и прогрессировать. Я действительно сосредоточен на нём. Он прогрессирует шаг за шагом. У него есть скорость, он сравнялся с Кими по квалификационному темпу почти сразу. Я не могу жаловаться на его скорость. Мы, как и все, просто хотим набирать больше очков», — приводит слова Вассёра Motorsport.
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