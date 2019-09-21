В «Рено» предлагают временные штрафы, вместо потери мест на стартовой решётке

Глава «Рено» Сириль Абитебуль отверг идею замены штрафов на стартовой решётке за перерасход компонентов двигателя и других элементов болида появлением балласта. Вместо этого функционер выдвинул собственное предложение, согласно которому вместо потери мест на старте, пилотам следует назначать штрафы по времени.

«Наша позиция по этому вопросу не меняется уже очень долго. Мы предлагаем временные штрафы, которые пилоты будут отбывать или в ходе пит-стопа, или же которые будут прибавляться к результату спортсмена в конце гонки. Это улучшит качество этапов без изменения стартовых позиций. Не понимаю, почему эта идея не получает поддержки, но этому должна быть какая-то причина», — приводит слова Абитебуля Motorsport.