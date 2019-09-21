Клэр Уильямс: решение Кубицы было неожиданным. У нас нет спешки в выборе пилота

Руководитель команды «Уильямс» Клэр Уильямс призналась, что решение Роберта Кубицы покинуть Гроув по окончании сезона стало для неё неожиданным. Вместе с тем она подчеркнула, что в коллективе не спешат с выбором замены для поляка.
«Скажу откровенно, это было немного неожиданно для меня. У нас не было слишком много разговоров о следующем сезоне и о наших планах. Думаю, мы ясно дали понять, что не намерены спешить с решением. Но Роберт, очевидно, сделал свой выбор самостоятельно и мы уважаем его решение.
Он проделывал отличную работу в последние два года и мы получали удовольствие от сотрудничества. Он помогал нам развивать машину, нам будет его не хватать.
Что касается замены, то у нас есть несколько кандидатов. Мы пытаемся удовлетворить сразу несколько потребностей. Нам нужен пилот с хорошим гоночным темпом, но, с учётом нашего положения, нам важно иметь кого-то, кто даёт хорошую обратную связь и развивает болид. Пока мы не готовы сделать выбор и у нас нет спешки. Мы примем лучшее решение для команды, которое поможет нам двигаться вперёд уже в 2020 году", — приводит слова Уильямс GPToday.
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