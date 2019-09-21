Феттель: меня немного занесло, и продолжать попытку не было смысла

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, занявший в квалификации Гран-при Сингапура третье место, остался доволен работой болида, а также рассказал о решающей попытке в третьем сегменте.

«Последний круг должен был получиться немного лучше, но в целом у меня были хорошие ощущения от машины. Возможно, я слишком рано вышел на максимальную скорость, меня немного занесло, и дальше не было смысла продолжать эту попытку. Завтра у нас будет хорошая стартовая позиция, гонка должна получиться хорошей, Посмотрим, что мы сделаем с шинами, сможем ли мы атаковать на протяжении двух часов, или же нам придётся работать с резиной иначе», — приводит слова Феттеля BBC.

Поул в квалификации Гран-при Сингапура завоевал напарник Феттеля Шарль Леклер.