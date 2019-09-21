Албон: приму холодную ванну перед гонкой и буду готов к борьбе с шестого места

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Сингапура. По итогам сессии таиландский спортсмен показал шестой результат.

«Чувствовал, что в первом сегменте работа машины не была оптимальной, я пытался улучшить баланс. Ближе к финальному сегменту мы внесли кое-какие изменения, настройки стали получше, и я начал обретать уверенность, так как скорость болида возросла.

Всё это часть моего обучения, и я понимаю всё больше в вопросе того, как заставить машину ехать быстрее на этой трассе. Завтра важна будет стратегия. Что касается трека, то он очень техничен, так что жду долгой и сложной гонки. Конечно, мне бы хотелось показать немного лучший результат, но в целом это было неплохо. Буду фокусироваться только на хорошем. Перед гонкой приму холодную ванну и буду готов бороться, стартуя с шестой позиции», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».