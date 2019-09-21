Албон: приму холодную ванну перед гонкой и буду готов к борьбе с шестого места

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Сингапура. По итогам сессии таиландский спортсмен показал шестой результат.
«Чувствовал, что в первом сегменте работа машины не была оптимальной, я пытался улучшить баланс. Ближе к финальному сегменту мы внесли кое-какие изменения, настройки стали получше, и я начал обретать уверенность, так как скорость болида возросла.
Всё это часть моего обучения, и я понимаю всё больше в вопросе того, как заставить машину ехать быстрее на этой трассе. Завтра важна будет стратегия. Что касается трека, то он очень техничен, так что жду долгой и сложной гонки. Конечно, мне бы хотелось показать немного лучший результат, но в целом это было неплохо. Буду фокусироваться только на хорошем. Перед гонкой приму холодную ванну и буду готов бороться, стартуя с шестой позиции», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».
- 21 сентября 2019
-
22:57
-
22:10
-
21:47
-
21:00
-
20:46
-
20:31
-
20:21
-
20:19
-
20:16
-
20:12
-
19:59
-
19:28
-
19:06
-
18:40
-
18:30
-
18:07
-
17:43
-
17:31
-
17:19
-
17:05
-
15:56
-
15:22
-
14:46
-
14:29
-
14:15
-
14:05
-
13:44
-
12:55
-
11:33
-
11:32
-
10:46
-
10:21
-
10:01
-
01:09
-
00:50