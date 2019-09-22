Гасли: перестал читать комментарии о своём будущем, счастлив в «Торо Россо»

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли признался, что не обращает внимания на комментарии в СМИ относительно своего будущего. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Хельмута Марко, который подчеркнул, что на место в «Ред Булл» на следующий сезон осталось два кандидата — он и Александер Албон.

По словам француза, он сосредоточен на том, чтобы прогрессировать и становиться более стабильным.

«Честно говоря, я перестал читать комментарии о своём будущем. Их стало слишком много, мне же необходимо фокусироваться на работе с командой. На данный момент я доволен тем, как идут дела, и скоростью, которую демонстрирую. Посмотрим, что сделает „Ред Булл“. Я счастлив с „Торо Россо“. Мне просто нужно пилотировать на максимуме своих возможностей, и посмотрим, какое решение будет принято в будущем.

Фокусируюсь на прогрессе, получении опыта и на том, чтобы стать более совершенным пилотом", — приводит слова Гасли GPToday.