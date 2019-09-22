Хэмилтон увеличил преимущество над Боттасом в личном зачёте до 65 очков

В Сингапуре завершилась гонка Гран-при Сингапура. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Эта победа позволила Феттелю сократить отставание от Шарля Леклера и Макса Ферстаппена в борьбе за третью позицию в чемпионате мира до шести очков. У Леклера и Ферстаппена по 200 баллов, у Феттеля — 194. Лидерство в чемпионате удерживает Льюис Хэмилтон, его преимущество над Боттасом составляет 65 очков.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 296 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 231 очко

3. Шарль Леклер («Феррари») — 200 очков

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 200 очков

5. Себастьян Феттель («Феррари») — 194 очка

6. Пьер Гасли («Торо Россо») — 69 очков

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 58 очков

8. Александер Албон («Ред Булл») — 42 очка

9. Даниэль Риккардо («Рено») — 34 очка

10. Даниил Квят («Торо Россо») — 33 очка

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 33 очка

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31 очко

13. Ландо Норрис («Макларен») — 31 очко

14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 27 очков

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 19 очков

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 18 очков

17. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 4 очка

19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 536 очков

2. «Феррари» — 394 очка

3. «Ред Булл» — 289 очков

4. «Макларен» — 89 очка

5. «Рено» — 67 очков

6. «Торо Россо» — 55 очко

7. «Рейсинг Пойнт» — 46 очков

8. «Альфа Ромео» — 35 очка

9. «Хаас» — 26 очков

10. «Уильямс» — 1 очко.