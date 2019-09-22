Хэмилтон увеличил преимущество над Боттасом в личном зачёте до 65 очков

В Сингапуре завершилась гонка Гран-при Сингапура. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Эта победа позволила Феттелю сократить отставание от Шарля Леклера и Макса Ферстаппена в борьбе за третью позицию в чемпионате мира до шести очков. У Леклера и Ферстаппена по 200 баллов, у Феттеля — 194. Лидерство в чемпионате удерживает Льюис Хэмилтон, его преимущество над Боттасом составляет 65 очков.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 296 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 231 очко
3. Шарль Леклер («Феррари») — 200 очков
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 200 очков
5. Себастьян Феттель («Феррари») — 194 очка
6. Пьер Гасли («Торо Россо») — 69 очков
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 58 очков
8. Александер Албон («Ред Булл») — 42 очка
9. Даниэль Риккардо («Рено») — 34 очка
10. Даниил Квят («Торо Россо») — 33 очка
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 33 очка
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31 очко
13. Ландо Норрис («Макларен») — 31 очко
14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 27 очков
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 19 очков
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 18 очков
17. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 4 очка
19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 536 очков
2. «Феррари» — 394 очка
3. «Ред Булл» — 289 очков
4. «Макларен» — 89 очка
5. «Рено» — 67 очков
6. «Торо Россо» — 55 очко
7. «Рейсинг Пойнт» — 46 очков
8. «Альфа Ромео» — 35 очка
9. «Хаас» — 26 очков
10. «Уильямс» — 1 очко.
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