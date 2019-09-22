Феттель завоевал первую победу за 392 дня, «Феррари» — первый дубль за 786 дней

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель на Гран-при Сингапура одержал первую победу за 392 дня. Предыдущая победа Феттеля датирована 26 августа 2018 года, когда немецкий четырёхкратный чемпион мира выиграл Гран-при Бельгии.



В последний раз Феттель пересекал линию финиша первым на Гран-при Канады 2019 года, однако немецкий пилот был оштрафован за блокировку Хэмилтона прибавкой пяти секунд на финише и остался в итоговом протоколе только вторым.



Эта победа стала для «Феррари» третьей подряд и третьей в нынешнем сезоне. Шарль Леклер финишировал вторым, что позволило «Феррари» завоевать победный дубль, который стал первым для итальянского коллектива с Гран-при Венгрии 2017 года — за 786 дней.