Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель признан гонщиком дня на Гран-при Сингапура

Феттель признан гонщиком дня на Гран-при Сингапура
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Сингапура на уличной трассе «Марина Бей». Больше всего голосов получил пилот «Феррари» Себастьян Феттель, представляющий Германию. Гонщик «Феррари» шёл после старта на третьем месте, но благодаря более раннему пит-стопу оказался впереди Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона, захватил лидерство и сохранил его до финиша.

Вместе с Феттелем на подиум Гран-при Сингапура поднялись Леклер и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик Даниил Квят завершил гонку на 15-й позиции.

Посмотреть сообщение пресс-службы Формулы-1 об итогах голосования болельщиков можно в твиттер-аккаунте Ф-1.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент