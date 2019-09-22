Феттель признан гонщиком дня на Гран-при Сингапура
Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Сингапура на уличной трассе «Марина Бей». Больше всего голосов получил пилот «Феррари» Себастьян Феттель, представляющий Германию. Гонщик «Феррари» шёл после старта на третьем месте, но благодаря более раннему пит-стопу оказался впереди Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона, захватил лидерство и сохранил его до финиша.
Вместе с Феттелем на подиум Гран-при Сингапура поднялись Леклер и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик Даниил Квят завершил гонку на 15-й позиции.
Посмотреть сообщение пресс-службы Формулы-1 об итогах голосования болельщиков можно в твиттер-аккаунте Ф-1.
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