Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят и Райкконен не получили штрафов за столкновение

Квят и Райкконен не получили штрафов за столкновение
Авто / Формула-1 0

Стюарды Гран-при Сингапура Формулы-1 не стали наказывать Даниила Квята и Кими Райкконена за их столкновение в ходе гонки. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации.

Квят объяснил стюардам, что видел, как Кими замедляется перед первым поворотом. Даниил сместился на внутренний радиус и попробовал совершить обгон. Стюарды согласились с мнением Квята, что он вполне мог успешно преодолеть поворот.

Райкконен со своей стороны объяснил, что видел Квята ранее, но не ожидал, что гонщик «Торо Россо» окажется настолько глубоко в повороте. Стюарды согласились с мнением обоих гонщиков, что это был обычный гоночный инцидент.

В результате столкновения Райкконен сошёл. Квят сумел завершить гонку 15-м.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент