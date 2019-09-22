Квят и Райкконен не получили штрафов за столкновение

Стюарды Гран-при Сингапура Формулы-1 не стали наказывать Даниила Квята и Кими Райкконена за их столкновение в ходе гонки. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации.



Квят объяснил стюардам, что видел, как Кими замедляется перед первым поворотом. Даниил сместился на внутренний радиус и попробовал совершить обгон. Стюарды согласились с мнением Квята, что он вполне мог успешно преодолеть поворот.



Райкконен со своей стороны объяснил, что видел Квята ранее, но не ожидал, что гонщик «Торо Россо» окажется настолько глубоко в повороте. Стюарды согласились с мнением обоих гонщиков, что это был обычный гоночный инцидент.



В результате столкновения Райкконен сошёл. Квят сумел завершить гонку 15-м.