Райкконен: инцидент с Квятом завершил гонку, но я все равно никуда не попадал

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, как для него сложилась гонка Гран-при Сингапура, и прокомментировал столкновение с Даниилом Квятом.
«Не совсем тот конец гонки, на какой я надеялся, но ситуация такая, какая есть. Мои шины деградировали, и пусть мне удавалось сохранять позицию после первого рестарта, но на втором шины стали слишком холодными, так что я потерял три места. После этого у меня были проблемы. Инцидент с Даниилом Квятом завершил мою гонку, но я в любом случае никуда не попадал. Когда я смотрел на прямой, то он был довольно далеко позади, но когда я поворачивал, то увидел его в повороте боковым зрением, но было уже поздно, чтобы среагировать. Я был у стюардов, но не думаю, что будут какие-то последствия», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».
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