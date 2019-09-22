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Гасли: даже не знал, что до пит-стопа какое-то время шёл вторым

Гасли: даже не знал, что до пит-стопа какое-то время шёл вторым
Авто / Формула-1 0

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал итоги Гран-при Сингапура, который он закончил на восьмой позиции.

«Мне очень понравилась гонка. Нам не повезло с первой машиной безопасности, но последние круги получились действительно захватывающими. В начале гонки всё шло здорово, я даже не знал, что до пит-стопа какое-то время шёл вторым. Из-за пейс-кара я потерял несколько мест, что очень обидно. Мне пришлось постараться, чтобы пройти Райкконена, а затем я провёл интересную схватку с Кевином Магнуссеном и Лэнсом Строллом.

Здорово набрать несколько очков. Для команды это важный результат, поскольку в Кубке конструкторов очень плотная борьба. Я доволен тем, как складывается наша работа, так что постараемся продолжить позитивную динамику в следующих гонках», — приводит слова Пьера Гасли пресс-служба команды.

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