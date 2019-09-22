Кубица: 2-3 года назад не поверили бы, что смогу провести столь хорошую гонку

Польский гонщик «Уильямса» Роберт Кубица остался доволен собственным пилотажем на уличной трассе «Марина Бей», принявшей Гран-при Сингапура Формулы-1. Поляк финишировал 16-м, однако был удовлетворён тем, как справился с непростыми условиями гонки.



«Думаю, я довольно хорошо совладал со всеми трудностями, которая приносит эта гонка пилоту, машине и покрышкам. У нас были проблемы с балансом на последнем комплекте шин, так что последние 20 кругов были весьма сложными. Результат не отличный, как мы и ожидали, но лично для меня, я думаю, это довольно серьёзное достижение — учитывая, как тяжела эта гонка. Я знаю, где я находился два или три года назад, никто бы не поверил, что мне удастся провести столь хорошую гонку», — приводит слова Кубицы пресс-служба «Уильямса».