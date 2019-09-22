Риккардо: зря потратил время. Пусть стюарды оплатят мне обратный билет домой

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо после финиша гонки Гран-при Сингапура в очередной раз подверг критике решение стюардов аннулировать результаты его квалификации из-за того, что модуль MGU-K давал чуть большую мощность на быстром круге.



«Я почти не спал перед гонкой. Я постоянно размышлял о том, почему штраф был столь суровым. Это произошло один-единственный раз, на одном круге. Если бы это было на протяжении всей сессии, то я бы не жаловался. Когда ты выезжаешь за пределы трассы и получаешь преимущество, то время на круге аннулируют. Мы не получили преимущества, и стюарды аннулировали нам всю квалификацию.



В чём смысл давать такой штраф за то, на что я не мог повлиять, если они приняли решение не наказывать нас за контактную борьбу на трассе? В команде решили не подавать апелляцию, потому что стюарды не стали никого слушать. Это испортило мне гонку. Я просто зря потратил время. Стюарды должны оплатить мне обратный билет бизнес-классом», — приводит слова Риккардо RaceFans.