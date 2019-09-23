Застенчивость поставила под угрозу карьеру Хюлькенберга в Ф-1

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал, что, по его мнению, мешает ему построить успешную карьеру в Формуле-1. Хюлькенберг, на счету которого 171 старт в гонках Гран-при и ни одного подиума, посетовал на собственную застенчивость, представляющую собой проблему, когда дело доходит до переговоров.
Хюлькенбергу пришлось искать новую команду на сезон-2020, после того как стало известно, что в «Рено» решили не продлевать с ним контракт и взяли на его место француза Эстебана Окона.
«Я привык быть менее общительным, чем сейчас. Я не так много общался с людьми. Считаю, мне пошло бы на пользу, если бы я стал более открытым, более коммуникабельным.
В Ф-1 много факторов, которые мешают гонщику управлять своей судьбой, много политики. Может, я был слишком застенчивым, а воспринималось это как высокомерие», — приводит слова Хюлькенберга Nextgen-Auto.
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