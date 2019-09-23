Марко — о поражении «Ред Булл» в Сингапуре: на симуляторе мы всё перепутали
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, почему Максу Ферстаппену не удалось побороться с пилотами «Феррари» на Гран-при Сингапура. Гонку выиграл Себастьян Феттель, вторым к финишу пришёл его напарник Шарль Леклер, а Ферстаппен стал третьим.
По словам Марко, при подготовке к Гран-при Сингапура в «Ред Булл» неправильно настроили симулятор.
«Проблема была в симуляторе. Мы полностью там всё перепутали. Симулятор — это база в плане настроек машины во время гоночного уик-энда. Если там что-то не так — у тебя проблемы.
Проблема была в том, что мы слишком жёстко настроили шасси, из-за чего машина вела себя нестабильно. Кроме того, прижимной силы было слишком мало», — приводит слова Марко GrandPX.news.
Хэмилтон не понял, зачем Леклер медленно ехал в начале Гран-при Сингапура
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