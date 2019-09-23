«Альфа Ромео» лидировала в гонке Формулы-1 впервые с 1983 года
Прошедшая накануне гонка Гран-при Сингапура Формулы-1 стала знаменательной для команды «Альфа Ромео». Итальянский гонщик команды Антонио Джовинацци благодаря оттянутому пит-стопу лидировал в гонке несколько кругов. Эти круги лидирования стали для «Альфа Ромео» первыми, начиная с сезона 1983 года. Тогда на Гран-при Бельгии на автодроме «Спа-Франкоршам» первым какое-то время ехал Андреа де Чезарис. Итальянец, стартовавший с третьей позиции, сразу же вышел на первое место, однако сошёл из-за проблем с двигателем. Таким образом, представитель «Альфа Ромео» возглавлял пелотон Формулы-1 в первый раз за 39 лет.
Что касается Джовинацци, то на Гран-при Сингапура он в итоге занял десятое место, несмотря на контакт с пилотом «Рено» Даниэлем Риккардо.
Джовинацци — о лидерстве: надеюсь, кто-нибудь сделал скриншот таблицы!
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