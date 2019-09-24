Бриаторе: у «Феррари» нет шансов на титул в этом году

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе не считает, что «Феррари» способна навязать борьбу «Мерседесу» в сезоне-2019, несмотря на победы в последних трёх гонках. На Гран-при Бельгии и Италии быстрее всех оказался Шарль Леклер, а в Сингапуре успех отпраздновал его напарник Себастьян Феттель.

«Не думаю, что у них есть шанс победить в чемпионате. Но «Феррари» вновь побеждает, и это пойдёт на пользу Формуле-1», — приводит слова Бриаторе GrandPX.news.

За шесть этапов до окончания сезона лидерство в личном зачёте удерживает Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес». Леклер и Феттель уступают ему 96 и 102 очка соответственно. В Кубке конструкторов «Феррари» отстаёт от «Мерседеса» на 133 очка.