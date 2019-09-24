Вольф предсказал конфликт альфа-самцов в «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высоко оценил вероятность зарождения внутрикомандного соперничества в «Феррари», после того как на Гран-при Сингапура Себастьян Феттель опередил напарника Шарля Леклера за счёт тактики, оказавшейся выигрышной. Леклер, лидировавший в первой фазе гонки, после пит-стопа вернулся на трассу позади напарника, который чуть раньше побывал в боксах, и так и остался вторым.
Самому Вольфу не раз приходилось справляться с внутрикомандными конфликтами, когда пару пилотов «Мерседеса» составляли Льюис Хэмилтон и Нико Росберг.
«Всегда, когда за положение в команде сражаются два альфа-самца, есть риск жёсткого соперничества, эскалации ситуации. Мы были в такой ситуации. Но сегодня мы сильны как команда. Наша философия ясна.
Для нас хорошо, что они (Леклер и Феттель. — Прим. «Чемпионата») отбирают очки друг у друга, но я пока не смотрю в таблицу. Надо оптимальным образом пользоваться тем, что у нас есть, выигрывать гонки, делать для этого всё возможное. А в Сингапуре мы сделать это не смогли», — цитирует Вольфа Autosport.
В личном зачёте первые две позиции занимают Хэмилтон и его напарник Валттери Боттас, у которых 296 и 231 очко соответственно. В Кубке конструкторов отрыв «Мерседеса» от «Феррари» составляет 133 очка.
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