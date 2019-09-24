«Хаас» совместит в Сочи элементы первой и третьей версий машины

В «Хаасе» сообщили, что на Гран-при России гонщики команды Ромен Грожан и Кевин Магнуссен выступят на модифицированных машинах, которые будут состоять как из деталей, использовавшихся ещё на открывавшем сезон этапе в Австралии, так и из элементов, внедрённых на Гран-при Германии.
«Мы готовили обновления в течение сезона, но они не работали, как ожидалось. Мы действительно пытаемся понять, как соотносятся друг с другом данные с испытаний в аэродинамической трубе и данные с трассы. Вот почему мы собираемся попробовать другие настройки, другой аэродинамический обвес», — приводит слова Грожана пресс-служба команды.
За шесть этапов до окончания сезона «Хаас» занимает девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов, опережая лишь «Уильямс». Магнуссен принёс команде 18 очков, а Грожан — 8.
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