Бывший напарник Шумахера поддержал Квята после его столкновения с Райкконеном

Британец Мартин Брандл, бывший гонщик Формулы-1, который в сезоне-1992 выступал за «Бенеттон» с Михаэлем Шумахером, а ныне работает экспертом на телевидении, прокомментировал аварию на Гран-при Сингапура, участниками которой стали российский гонщик Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», и финн Кими Райкконен из «Альфа Ромео», чемпион Ф-1 2007 года.
Квят пытался обойти Райкконена в борьбе за 12-е место в первом повороте за 12 кругов до финиша, но гонщикам не удалось избежать контакта.
«Знаю, многие болельщики думают, что Квят неправильно атаковал Райкконена в первом повороте. Но это не так. И оба гонщика сказали так, когда были у судей», — цитирует Брандла Sky Sports.
За шесть этапов до окончания сезона Квят, на счету которого 33 очка, располагается на 10-м месте в личном зачёте.
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