Бриаторе — о тактике «Феррари» в Сингапуре: Феттелю была нужна эта победа

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе прокомментировал выступление «Феррари» на Гран-при Сингапура, где её гонщики Себастьян Феттель и Шарль Леклер финишировали первым и вторым соответственно. Леклер лидировал в первой фазе гонки, однако его позвали в боксы позже напарника, и по этой причине монегаск потерял позицию.

«Леклер доказал, что является большим талантом. Он мог победить в Сингапуре. Но насчёт командной работы ничего не могу сказать. Феттелю нужна была эта победа», — приводит слова Бриаторе GrandPX.news.

За шесть этапов до окончания сезона лидерство в личном зачёте удерживает Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес». Леклер и Феттель уступают ему 96 и 102 очка соответственно. В Кубке конструкторов «Феррари» отстаёт от «Мерседеса» на 133 очка.

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