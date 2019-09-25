Хоккеисты московского «Динамо» подарили Квяту именной свитер
Хоккеисты московского «Динамо» Андрей Миронов и Вадим Шипачёв обменялись подарками с российским гонщиком Формулы-1, пилотом «Торо Россо» Даниилом Квятом. Игроки московского клуба подарили Даниилу Квяту именной свитер с 26-м номером — именно под этим номером Квят выступает в главной автоспортивной серии мира.
В свою очередь Даниил подарил хоккеистам мини-версию своего гоночного шлема.
Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте «Динамо».
«Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ в четверг, 26 сентября, сыграет в Сочи с одноимённым клубом.
Гонка Гран-при России состоится 29 сентября, гоночный уик-энд стартует с тренировок в пятницу, 27 сентября. Помимо вручения подарков гонщик участвовал в приготовлении барбекю.
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