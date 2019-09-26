Перед Гран-при России — 2019 Квят пожарил мясо и чуть не прыгнул с «тарзанки»

Вечером в среду, 25 сентября, гонщик «Торо Россо» Даниил Квят принял участие в небольшом мероприятии для прессы в преддверии Гран-при России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов. Квят вместе с профессиональным шеф-поваром занялся приготовлением баранины на гриле. Под руководством шеф-повара Даниил самостоятельно подготовил мясо и другие ингридиенты к жарке. Попутно Квят рассказывал журналистам о своих любимых блюдах и заявил, что приготовит своё коронное блюдо — пасту карбонара — лучше, чем его девушка Келли Пике. Россиянин также поведал, что не просил Келли научиться варить борщ, потому что сам его не любит.

Фото: Павел Сухоруков / Red Bull

Мероприятие проходило на территории сочинского «Скайпарка», одним из аттракционов которого является банджи-джампинг, который по-русски часто называют «тарзанкой». Квят посмотрел, как в пропасть прыгают журналисты, и признался, что сам без проблем к ним присоединился бы. По словам Даниила, он совершенно не боится высоты и подобных развлечений — прыжку Квята помешало лишь то, что перед походом на площадку для банджи-джампинга он уже плотно поужинал, в том числе попробовав приготовленное при его участии мясо.