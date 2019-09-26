Перед Гран-при России — 2019 Квят пожарил мясо и чуть не прыгнул с «тарзанки»

Вечером в среду, 25 сентября, гонщик «Торо Россо» Даниил Квят принял участие в небольшом мероприятии для прессы в преддверии Гран-при России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов. Квят вместе с профессиональным шеф-поваром занялся приготовлением баранины на гриле. Под руководством шеф-повара Даниил самостоятельно подготовил мясо и другие ингридиенты к жарке. Попутно Квят рассказывал журналистам о своих любимых блюдах и заявил, что приготовит своё коронное блюдо — пасту карбонара — лучше, чем его девушка Келли Пике. Россиянин также поведал, что не просил Келли научиться варить борщ, потому что сам его не любит.
Мероприятие проходило на территории сочинского «Скайпарка», одним из аттракционов которого является банджи-джампинг, который по-русски часто называют «тарзанкой». Квят посмотрел, как в пропасть прыгают журналисты, и признался, что сам без проблем к ним присоединился бы. По словам Даниила, он совершенно не боится высоты и подобных развлечений — прыжку Квята помешало лишь то, что перед походом на площадку для банджи-джампинга он уже плотно поужинал, в том числе попробовав приготовленное при его участии мясо.
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