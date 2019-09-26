Райкконен предложил вернуть старый 60-минутный формат квалификации

В 2021 году Формула-1 перейдёт на новый регламент. Определённые изменения, касающиеся спортивной его части, могут быть протестированы уже в сезоне-2020.
Гонщиков Ф-1 попросили прокомментировать, хотелось ли бы им изменить текущий формат квалификации с тремя сегментами — в частности, проводить вместо неё квалификационную гонку. Мнения пилотов разделились.
«Мне больше всего нравился формат часовой квалификации, когда у каждого по три комплекта шин и можно делать всё, что хочешь. В последние годы мы пробовали много разных форматов, но каких-то серьёзных перемен я не заметил», — сказал Кими Райкконен.
«Я думаю, будет жаль потерять нынешний формат квалификации — он захватывающий и нравится болельщикам. Честно говоря, мне кажется, что короткая 25-минутная гонка — это скучно. В нынешней Формуле-1 большую роль играет стратегия, а в гонке на 25 кругов не будет никакой стратегии — просто все друг за другом проедут дистанцию», — не согласился с ним Лэнс Стролл.
«Я согласен, что будет обидно потерять нынешний формат квалификации, потому что гонщикам он нравится — приятно выжимать максимум на одном круге», — поддержал его Валттери Боттас.
«Главная задача — сделать чемпионат более конкурентным, чтобы борьба была более плотной, поскольку сейчас разрыв между тремя топ-командами и середняками слишком высока. Чтобы решить эту проблему, нужно смотреть на вопрос в целом», — подытожил Даниил Квят.
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