Абитебуль раскритиковал ФИА за непоследовательность в штрафах

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль выразил недовольство политикой ФИА в отношении штрафов, которая, по его мнению, отличается непоследовательностью.

В сезоне-2019 в Формулу-1 вернули чёрно-белый флаг, означающий предупреждение, — с той целью, чтобы гонщика можно было не сразу наказывать за провинность на трассе. В то же время Даниэля Риккардо из «Рено» исключили из протокола квалификации Гран-при Сингапура по той причине, что сбой в работе кинетического мотор-генератора обеспечил ему, как утверждают в команде, микроскопическое преимущество в одну миллионную долю секунды.

«Нахожу это печальным. Ясно же, что болельщикам хочется как можно реже видеть штрафы. С одной стороны, Майкл Маси (гоночный директор Формулы-1. — Прим. «Чемпионата») готов держать гонщиков на более длинном поводке. С другой — мы видим такие штрафы, как у Даниэля», — цитирует Абитбуля GrandPX.news.

Маси объяснил свою позицию. По его мнению, существует огромная разница между провинностью пилотов и техническими нарушениями.

«Согласен с Мартином Брандлом, который в отношении технических нарушений сказал, что нельзя быть немного беременной. Мне жаль Риккардо, но не следует допускать появления в правилах серых зон», — сказал он.