В WRC опубликовали календарь на 2020 год

ФИА опубликовала предварительное расписание сезона-2020 чемпионата мира по классическому ралли. В календарь, состоящий из 14 этапов, вернулись Ралли Японии, Кении и Новой Зеландии, а этапы в Австралии, на Корсике и в Испании лишились места.



Ралли Японии вернулось в календарь впервые с 2010 года, Ралли Кении — впервые за 17 лет, а Ралли Новой Зеландии — впервые за восемь лет.



Календарь WRC сезона-2020



1. 23—26 января — Ралли Монте-Карло

2. 13—16 февраля — Ралли Швеции

3. 12—15 марта — Ралли Мексики

4. 16—19 апреля — Ралли Чили

5. 30 апреля—3 мая — Ралли Аргентины

6. 21—24 мая — Ралли Португалии

7. 4—7 июня — Ралли Италии

8. 16—19 июля — Ралли Кении

9. 6—9 августа — Ралли Финляндии

10. 3—6 сентября — Ралли Новой Зеландии

11. 24—27 сентября — Ралли Турции

12. 15—18 октября — Ралли Германии

13. 29 октября—1 ноября — Ралли Великобритании

14. 19—22 ноября — Ралли Японии.