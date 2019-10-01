Норрис с юмором отреагировал на самый быстрый пит-стоп «Макларена» в Сочи

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу команды в зачёте пит-стопов на Гран-при России. На этапе Формулы-1 в Сочи механики обслужили машину Норриса за 2,24 секунды.

Видео трёх быстрейших пит-стопов опубликовали в официальном «твиттере» Формулы-1, и Норрис незамедлительно отреагировал.

«Я погуглил «что можно сделать за 2,24 секунды». Единственное, что я нашёл, — это видео», — написал гонщик в своём «твиттере».

На Гран-при России Норрис финишировал восьмым. В личном зачёте британский пилот, на счету которого 35 очков, располагается на девятом месте.

В Кубке конструкторов «Макларен», у которого 101 очко, занимает четвёртое место. Отрыв от ближайшего преследователя, которым является «Рено», составляет 33 очка.