Норрис с юмором отреагировал на самый быстрый пит-стоп «Макларена» в Сочи
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу команды в зачёте пит-стопов на Гран-при России. На этапе Формулы-1 в Сочи механики обслужили машину Норриса за 2,24 секунды.
Видео трёх быстрейших пит-стопов опубликовали в официальном «твиттере» Формулы-1, и Норрис незамедлительно отреагировал.
«Я погуглил «что можно сделать за 2,24 секунды». Единственное, что я нашёл, — это видео», — написал гонщик в своём «твиттере».
На Гран-при России Норрис финишировал восьмым. В личном зачёте британский пилот, на счету которого 35 очков, располагается на девятом месте.
В Кубке конструкторов «Макларен», у которого 101 очко, занимает четвёртое место. Отрыв от ближайшего преследователя, которым является «Рено», составляет 33 очка.
В «твиттере» Ф-1 показали самые быстрые пит-стопы Гран-при России
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