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В «твиттере» Ф-1 показали самые быстрые пит-стопы Гран-при России

В «твиттере» Ф-1 показали самые быстрые пит-стопы Гран-при России
Авто / Гран-при России 0

В официальном «твиттере» Формулы-1 появилось видео трёх самых быстрых пит-стопов Гран-при России в Сочи. Первое место заняли механики «Макларена», обслужившие машину Ландо Норриса за 2,24 секунды. На второй строчке расположились механики «Феррари», которые сменили колёса Шарлю Леклеру за 2,50 секунды. Замкнули тройку механики «Мерседеса» — пит-стоп Льюиса Хэмилтона занял 2,51 секунды.

Посмотреть видео трёх самых быстрых пит-стопов Гран-при России можно в «Твиттере».

В общем зачёте пит-стопов за пять этапов до окончания сезона первое место удерживают механики «Ред Булл», у которых 376 очков. Вторую и третью позиции занимают механики «Уильямса» и «Феррари», у которых 358 и 252 очка соответственно.

Хэмилтон ехал в квалификационном темпе, преследуя «Феррари» в Сочи
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