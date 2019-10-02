Голландский гонщик призвал Ферстаппена быстрее сменить «Ред Булл» на «Феррари»

Голландский гонщик Том Коронел считает, что его соотечественнику Максу Ферстаппену, выступающему в Формуле-1 за «Ред Булл», необходимо сменить команду. По мнению Коронела, «Ред Булл» не слишком соревноваться на равных с «Мерседесом» и «Феррари».
«Макс просто не может удерживать такой темп, «Мерседес» и «Феррари» намного быстрее. Ферстаппен пилотирует за команду, в которой он фактически один, это неправильно. Он хочет выиграть чемпионат. Конечно, он бы хотел выступать за «Феррари», но уже сделал выбор в пользу «Ред Булл».
Нужно следовать своему выбору, хотя и есть выход. Впрочем, команда явно не хочет его терять. Но если пилот хочет уйти, с этим особо ничего не поделать. Пока же Ферстаппену нужно ждать. Но я на его месте сделал бы всё, чтобы перейти в «Феррари», — цитирует Коронела De Telegraaf.
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