В DTM официально подтвердили возвращение в Россию в 2020 году

В 2020 году российский этап немецкого турингового чемпионата DTM пройдёт 29-31 мая на трассе «Игора», расположенной в окрестностях Санкт-Петербурга, сообщает «Пятый канал».

Контракт подписали исполнительный директор ООО «Игора Драйв» Вадим Войтенков и исполнительный директор промоутера DTM компании ITR GmbH Ахим Кострон.

На церемонии подписания присутствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов, а также известные спортсмены и представители российских и зарубежных СМИ.

По словам Александра Дрозденко, гонки DTM станут поворотным пунктом в развитии Ленинградской области.

«Проведение этапа немецкого турингового чемпионата DTM в Ленинградской области станет новой точкой отсчёта в истории нашего региона. По мнению специалистов, комплекс „Игора Драйв“ по набору предоставляемых возможностей не имеет аналогов как в России, так и во всём мире. Это, несомненно, привлечёт много российских и зарубежных гостей», — сказал Дрозденко.

«Мы очень рады, что нам удалось вернуть DTM в Россию после трёхлетнего перерыва. «Игора Драйв» — впечатляющий, первоклассный объект международного формата. Профиль гоночной трассы обещает впечатляющую гонку, которая в мае поразит как зрителей на трибунах, так и болельщиков, наблюдающих за гонками DTM перед своими экранами дома», — добавил Кострон.

С 2013 по 2017 год этап DTM принимал автодром Moscow Raceway.