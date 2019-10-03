В DTM официально подтвердили возвращение в Россию в 2020 году

В 2020 году российский этап немецкого турингового чемпионата DTM пройдёт 29-31 мая на трассе «Игора», расположенной в окрестностях Санкт-Петербурга, сообщает «Пятый канал».
Контракт подписали исполнительный директор ООО «Игора Драйв» Вадим Войтенков и исполнительный директор промоутера DTM компании ITR GmbH Ахим Кострон.
На церемонии подписания присутствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов, а также известные спортсмены и представители российских и зарубежных СМИ.
По словам Александра Дрозденко, гонки DTM станут поворотным пунктом в развитии Ленинградской области.
«Проведение этапа немецкого турингового чемпионата DTM в Ленинградской области станет новой точкой отсчёта в истории нашего региона. По мнению специалистов, комплекс „Игора Драйв“ по набору предоставляемых возможностей не имеет аналогов как в России, так и во всём мире. Это, несомненно, привлечёт много российских и зарубежных гостей», — сказал Дрозденко.
«Мы очень рады, что нам удалось вернуть DTM в Россию после трёхлетнего перерыва. «Игора Драйв» — впечатляющий, первоклассный объект международного формата. Профиль гоночной трассы обещает впечатляющую гонку, которая в мае поразит как зрителей на трибунах, так и болельщиков, наблюдающих за гонками DTM перед своими экранами дома», — добавил Кострон.
С 2013 по 2017 год этап DTM принимал автодром Moscow Raceway.
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