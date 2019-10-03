Тодт предупредил, что календарь Ф-1 могут расширять бесконечно

По словам президента ФИА Жана Тодта, не существует верхнего предела, по достижении которого дальнейшее расширение календаря Формулы-1 станет невозможным.
В 2019 году календарь сезона Ф-1 состоит из 21 этапа, а в 2020-м проведут 22 гонки — впервые в истории.
«В следующем сезоне у нас впервые будет 22 этапа. Мы беседовали с обладателями коммерческих прав, это ведь они предлагают календарь, количество этапов, и нам показалось, что это хорошее число.
Максимального числа в этом смысле не существует. Как по мне, вопрос не в максимальном количестве этапов. Значение имеет не количество этапов, а их качество», — приводит слова Тодта RaceFans.
В сезоне-2019 осталось провести пять этапов. Ближайший из них — Гран-при Японии, который пройдёт с 11 по 13 октября.
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