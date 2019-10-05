Сироткин: никогда не пытался быть фейковым и красиво оправдывать свои ошибки

Российский гонщик Сергей Сироткин не сожалеет, что не стал создавать себе тот или иной образ в Формуле-1. По мнению Сироткина, медиа-привлекательность не особо помогает пилотам, если у них не получается выступать на должном уровне.



«Я никогда не пытался быть каким-то фейковым. Всегда стараюсь быть таким, какой я есть. Может быть, иногда для карьеры это не совсем хорошо. Но иногда и наоборот. В любом случае, я об этом не жалею. Я скорее буду жалеть о том, что в какие-то моменты мог что-то лучше сделать на трассе.



Мне кажется, можно сколько угодно красиво говорить, но если ты совершенно не едешь, то твои слова в конечном итоге не сильно помогут. И я ни в коем случае не хотел бы красиво оправдывать свои ошибки. Если я накосячил, то всегда сам первым подниму руку и скажу: «Сорри, ребят, моя ошибка», — рассказал Сироткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

«Это не самый простой период в моей карьере». Будущее Сироткина в тумане Третий в истории россиянин в Формуле-1 работает сразу на две команды, но не знает, чем займётся дальше.