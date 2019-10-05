Сироткин: никогда не пытался быть фейковым и красиво оправдывать свои ошибки

Российский гонщик Сергей Сироткин не сожалеет, что не стал создавать себе тот или иной образ в Формуле-1. По мнению Сироткина, медиа-привлекательность не особо помогает пилотам, если у них не получается выступать на должном уровне.
«Я никогда не пытался быть каким-то фейковым. Всегда стараюсь быть таким, какой я есть. Может быть, иногда для карьеры это не совсем хорошо. Но иногда и наоборот. В любом случае, я об этом не жалею. Я скорее буду жалеть о том, что в какие-то моменты мог что-то лучше сделать на трассе.
Мне кажется, можно сколько угодно красиво говорить, но если ты совершенно не едешь, то твои слова в конечном итоге не сильно помогут. И я ни в коем случае не хотел бы красиво оправдывать свои ошибки. Если я накосячил, то всегда сам первым подниму руку и скажу: «Сорри, ребят, моя ошибка», — рассказал Сироткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
- 5 октября 2019
-
14:56
-
14:53
-
13:56
-
12:31
-
11:02
-
10:30
-
09:48
-
01:22
-
00:16
- 4 октября 2019
-
23:13
-
22:01
-
21:00
-
19:43
-
18:54
-
18:08
-
17:15
-
16:32
-
15:27
-
14:15
-
13:30
-
12:34
-
11:37
-
11:17
-
11:00
-
10:06
-
09:29
-
09:04
-
08:53
- 3 октября 2019
-
23:24
-
23:08
-
22:20
-
20:52
-
19:46
-
18:58
-
17:24