Раст выиграл первую гонку этапа DTM на «Хоккенхаймринге», Баттон — 9-й

На автодроме «Хоккенхаймринг», Германия, завершилась первая гонка этапа DTM. Гонщик команды Rosberg Audi, чемпион сезона-2019 Рене Раст по её итогам завоевал победу. Второе место досталось Марко Виттману, тройку лучших замкнул Майк Роккенфеллер.



Дебютант серии Дженсон Баттон занял по итогам гонки девятое место.



DTM. Первая гонка. «Хоккенхаймринг»



1. Рене Раст (Rosberg Audi) — 38 кругов

2. Марко Виттман (RMG BMW) — +1,6

3. Майк Роккенфеллер (Phoenix Audi) — +10,6

4. Робин Фряйнс (Abt Audi) — +17,7

5. Лоик Дюваль (Phoenix Audi) — +24,2

6. Тимо Глок (RMR BMW) — +25,7

7. Пол ди Реста (R-Motorsport Aston Martin) — +26,4

8. Бруно Спенглер (RMG BMW) — +27,2

9. Дженсон Баттон (Honda NSX) — +31,4

10. Джоэль Эрикссон (BMW M4 Turbo DTM) — +31,8