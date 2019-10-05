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Ферстаппен: первая часть сезона прошла лучше, чем мы ожидали

Ферстаппен: первая часть сезона прошла лучше, чем мы ожидали
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о собственных результатах в текущем сезоне. Голландец выиграл два Гран-при, в зачёте пилотов занимает четвёртое место.

«Первая часть сезона прошла лучше, чем мы ожидали, учитывая две победы. Во второй части сезона могло быть лучше. Последние гонки не были для нас удачными, но начало сезона сложилось позитивно.

В целом доволен собственными результатами. Мы увеличили количество набранных очков в сравнении с предыдущим годом. В 2018 году мы потеряли много очков во время шести первых этапов.

Ожидания от следующего сезона? Сохраняю позитивный настрой. Конечно, мы надеялись на большее. Но новый сезон является ещё и новой возможностью», — приводит слова Ферстаппена его собственный сайт.

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