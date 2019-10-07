Гасли: трасса в Японии напоминает о трагедии с Жюлем Бьянки

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли поделился мнением о трассе «Сузука», на которой пройдёт следующий этап чемпионата мира — Гран-при Японии.



«Гран-при России сложился для меня не лучшим образом, но я считал, что способен заработать несколько очков, пока виртуальный пейс-кар не испортил мне стратегию. Но мы движемся в верном направлении, я с нетерпением жду следующую гонку в Японии.



Японская трасса — самая захватывающая с точки зрения пилотирования. Первый сектор — лучший в календаре чемпионата, поскольку на нём можно в полной мере почувствовать, на что именно способна машина Формулы-1 с точки зрения скорости и работы прижимной силы. Это трасса старой школы с гравийными ловушками, а ошибка здесь может привести к тому, что твоя гонка закончится.



Это одна из моих любимых трасс, я выступал здесь в Супер Формуле. Но каждый раз, когда я приезжаю сюда, я вспоминаю Жюля Бьянки, поскольку трагедия произошла именно здесь. Этот этап вызывает сильные эмоции», — приводит слова Пьера Гасли пресс-служба команды.