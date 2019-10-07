Марко — о критике Ферстаппена: отчасти Макс прав
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко не видит проблемы в том, что Макс Ферстаппен критикует команду.
«Отчасти Макс прав. Он дважды заканчивал гонку в первом повороте, но это может случиться. Фактически нам в «Ред Булл» нужны пилоты с собственным мнением, которые имеют возможность его выражать. Это не является проблемой», — приводит слова Хельмута Марко Auto Bild.
Ранее Ферстаппен подверг команду критике, заявив, что он ожидал прогресса во второй половине сезона, однако он так его и не увидел. За четыре гонки второй половины сезона Ферстаппен набрал 31 очко, один раз сойдя с дистанции и только единожды финишировав на подиуме. Его новый напарник Александер Албон за это время набрал 36 очков.
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