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Маркес испытал перегрузку в 26G во время своего падения на этапе в Таиланде

Маркес испытал перегрузку в 26G во время своего падения на этапе в Таиланде
Авто / Мотогонки 0

Чемпион MotoGP Марк Маркес испытал перегрузку в 26G во время своего падения на этапе в Таиланде, сообщает Autosport.

Маркес вылетел в седьмом повороте трассы и после падения с мотоцикла некоторое время стоял на коленях, не в силах подняться. Вскоре он поднялся и медленно направился к машине скорой помощи, которая доставила его в медицинский центр. Первичное обследование показало, что Маркес избежал серьёзных травм, но в качестве меры предосторожности его всё же решили отправить в госпиталь для прохождения углублённого обследования.

Позднее гонщик сказал, что первые несколько секунд после аварии он не мог дышать.

Маркес избежал серьёзных травм и продолжил выступление на этапе в Таиланде, одержав победу в гонке и оформив шестой чемпионский титул. Во многом этому поспособствовали подушки безопасности в комбинезоне, которые открылись за 0,585 секунды до падения и защитили гонщика от травм. Примечательно, что их обязательное использование было введено перед стартом нынешнего сезона.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Маркеса.

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