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«Хаас» могут лишить очков из-за высказывания Штайнера о судьях

«Хаас» могут лишить очков из-за высказывания Штайнера о судьях
Авто / Формула-1 0

Команду Формулы-1 «Хаас» могут наказать лишением очков в Кубке конструкторов из-за высказывания её руководителя Гюнтера Штайнера в ходе Гран-при России, сообщает Motorsport-Total. Напомним, Штайнер, сообщая Кевину Магнуссену о его штрафе, назвал судей «тупыми идиотами». По информации источника, в офисе стюардов Штайнер устроил словесную перепалку в приглашённым судьёй Эмануэле Пирро.

Федерация рассматривает три варианта наказания: штраф в размере € 250 тыс., остранение от паддока на один этап и лишение команды очков в Кубке конструкторов.

Напомним, после финиша Гран-при России Магнуссен выразил несогласие со штрафом в пять секунд, который выписали ему стюарды после того, как он выехал за пределы трассы во втором повороте. Из-за этого наказания финишировавший восьмым датчанин пропустил в итоговой классификации Ландо Норриса, но не Нико Хюлькенберга.

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