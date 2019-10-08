«Хаас» могут лишить очков из-за высказывания Штайнера о судьях

Команду Формулы-1 «Хаас» могут наказать лишением очков в Кубке конструкторов из-за высказывания её руководителя Гюнтера Штайнера в ходе Гран-при России, сообщает Motorsport-Total. Напомним, Штайнер, сообщая Кевину Магнуссену о его штрафе, назвал судей «тупыми идиотами». По информации источника, в офисе стюардов Штайнер устроил словесную перепалку в приглашённым судьёй Эмануэле Пирро.
Федерация рассматривает три варианта наказания: штраф в размере € 250 тыс., остранение от паддока на один этап и лишение команды очков в Кубке конструкторов.
Напомним, после финиша Гран-при России Магнуссен выразил несогласие со штрафом в пять секунд, который выписали ему стюарды после того, как он выехал за пределы трассы во втором повороте. Из-за этого наказания финишировавший восьмым датчанин пропустил в итоговой классификации Ландо Норриса, но не Нико Хюлькенберга.
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