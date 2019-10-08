Штайнер: я за более низкий лимит на бюджеты и за свободу правил

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал изменения регламента 2021 года, включая ограничение бюджетов, которое планируется ввести в ближайшее время.
«Регламент-2021? Думаю, в нём многовато ограничений. Но ещё есть время на изменения. Я считаю главным изменением введение лимита на бюджеты. На мой взгляд, если вы вводите лимит, то внутри него команды должны получить право делать всё, что захотят. Таков мой принцип. Я бы ещё снизил лимит на бюджеты и сделал технический регламент более свободным, вместо того чтобы всё зарегулировать и сделать более высокий лимит. В итоге команды всё равно будут тратить деньги, а топ-команды — доминировать. Я за более низкий лимит, который никто не может превышать, и свободу правил.
Идеальный лимит? Что-то между 100 и 150 миллионами долларов. Это был бы хороший лимит.
Разница в бюджетах по-прежнему слишком большая. Наш бюджет сейчас намного меньше будущей планки. Да, мы станем ближе к лидерам, но на это уйдёт несколько лет. В любом случае важно, что лимит на бюджеты появился. А уже дальше можно будет уточнить цифру», — сказал Гюнтер Штайнер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
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