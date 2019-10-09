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Ферстаппен участвовал в переговорах «Ред Булл» с «Хондой»

Ферстаппен участвовал в переговорах «Ред Булл» с «Хондой»
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен во время гоночного уик-энда Гран-при Венгрии перед летним перерывом принял участие в переговорах команды с «Хондой» по поводу будущего японской компании в Формуле-1, ещё не подтвердившей участие в чемпионате после сезона-2020. Об этом рассказал управляющий директор «Хонды» Масаси Ямамото.

По словам Ямамото, на встрече помимо Ферстаппена присутствовали гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко, руководитель команды Кристиан Хорнер и руководитель проекта «Хонды» в Ф-1 Тойохару Танабэ.

«Состоялась встреча с участием Хельмута, Кристиана, Танабэ-сана и Макса, и он интересовался планом развития «Хонды» с прицелом на будущее. Это Кристиан попросил нас и сказал, что Макс хочет, чтобы мы рассказали ему о планах на будущее. Мы сделали это ради Макса.

Макс хочет выигрывать все гонки. Шасси он может обсуждать с «Ред Булл», но мотор приходится обсуждать с «Хондой», — приводит слова Ямамото RaceFans.

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