Ферстаппен не согласился, что Ньюи стало неинтересно работать в «Ред Булл»

Ранее бывший гонщик Формулы-1 голландец Роберт Дорнбос предположил, что знаменитый конструктор Эдриан Ньюи, глава технического штаба «Ред Булл», уже не отдаёт всего себя работе, поскольку отвлекается на сторонние проекты, связанные с гиперкаром «Астон Мартин Валькирия». Однако Макс Ферстаппен выразил мнение, что это не так.

«По-моему, сейчас он ещё больше вовлечён в работу, чем раньше. Он также работает над проектом машины для сезона-2021 (когда в силу вступит новый регламент. — Прим. «Чемпионата»), но его возможности ограничены. Это не идеально, но мне кажется, что сейчас он ещё больше вовлечён в работу, чем было, когда я присоединился к «Ред Булл», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.

Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с Гран-при Испании 2016 года, когда его взяли в главную команду австрийского концерна вместо Даниила Квята.