Петерансель выиграл КМ по ралли-рейдам, Алонсо — 26-й на Ралли Марокко

Стефан Петерансель стал обладателем Кубка мира по ралли-рейдам по итогам заключительного этапа сезона-2019 в Марокко. Для завоевания титула Петеранселю и его супруге нужно было финишировать не ниже пятого места. Семейный дуэт стал по итогам гонки четвёртым и обошёл в общем зачёте сошедшего на предыдущем спецучастке Нассера Аль-Аттию.
Последний каменистый горный спецучасток в очередной раз преподнёс сюрпризы, передаёт корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина. Победу на нём одержал Джиниэл де Вильерс, он и выиграл Ралли Марокко. А вот Карлос Сайнс мог лишиться своего второго места, так как у него возникли механические проблемы. Но ему на выручку пришёл Якуб Пшигонски, который дотащил напарника по команде на буксире. Если бы Пшигонски не помог Сайнсу, то закончил гонку третьим, а не четвёртым. Однако в итоге Якуб всё-таки занял третью позицию: после финиша коллегия спортивных комиссаров решила дисквалифицировать француза Матьё Серрадори, так как его багги был на 35 килограммов легче минимально допустимого веса.
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо вновь вошёл по итогам спецучастка в десятку лучших. Алонсо завершил пятый спецучасток на восьмом месте и занял по итогам гонки 26-ю позицию. У лучшего из россиян Сергея Карякина восьмое место в абсолютном зачёте и второе в категории Т3. Александр Доросинский — девятый (третий в Т3), Виктор Хорошавцев стал 11-м. У Алексея Шмотьева 14-е место (пятое в Т3), у Фёдора Воробьёва 16-е (седьмой в Т3).
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