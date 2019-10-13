Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 13 октября, состоится квалификация семнадцатого этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Японии. Этап принимает стационарная трасса «Сузука». Начало квалификации запланировано на 4:00 по московскому времени. Квалификация должна была пройти в субботу, 12 октября, но из-за тайфуна была заранее перенесена на утро воскресенья.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает двенадцатое место.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Японии. Онлайн-трансляция квалификации