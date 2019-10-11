Квалификация Гран-при Японии перенесена на воскресенье
Квалификация Гран-при Японии Формулы-1 перенесена на воскресенье. Такое решение было принято организаторами из-за приближения тайфуна «Хагибис».
Квалификация начнётся в 10:00, а гонка — в 15:10 по местному времени (5:00 и 9:10 мск соответственно). Третья тренировка отменена.
Синоптики сообщают, что «Хагибис» может стать самым крупным тайфуном в 2019 году. Ожидается, что пиковые показатели скорости ветра в субботу составят 160 км/ч.
Ранее, в 2004 и 2010 годах, квалификацию Гран-при Японии из-за тайфуна уже переносили на утро воскресенья по местному времени.
Формула-1. Гран-при Японии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
- 11 октября 2019
-
04:13
-
01:07
-
00:00
- 10 октября 2019
-
23:59
-
22:42
-
22:07
-
21:05
-
19:51
-
19:00
-
17:42
-
16:13
-
16:01
-
15:07
-
14:46
-
13:58
-
13:47
-
13:38
-
12:46
-
12:38
-
12:19
-
12:08
-
11:30
-
11:29
-
11:20
-
11:17
-
11:15
-
10:08
-
09:55
-
09:30
-
08:54
-
00:33
- 9 октября 2019
-
23:47
-
23:08
-
21:41
-
21:00
Партнерский контент