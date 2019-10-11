Квалификация Гран-при Японии перенесена на воскресенье

Квалификация Гран-при Японии Формулы-1 перенесена на воскресенье. Такое решение было принято организаторами из-за приближения тайфуна «Хагибис».

Квалификация начнётся в 10:00, а гонка — в 15:10 по местному времени (5:00 и 9:10 мск соответственно). Третья тренировка отменена.

Синоптики сообщают, что «Хагибис» может стать самым крупным тайфуном в 2019 году. Ожидается, что пиковые показатели скорости ветра в субботу составят 160 км/ч.

Ранее, в 2004 и 2010 годах, квалификацию Гран-при Японии из-за тайфуна уже переносили на утро воскресенья по местному времени.